Hessenweiter Warntag: Sirenen heulten, Warn-Apps schwiegen

Beim heutigen landesweiten Warntag sollten die verschiedenen Warnsysteme einem Praxistest unterzogen werden. Kam bei Ihnen eine Warnmeldung an? Laut Innenministerium haben zwei Warnkanäle nicht funktioniert.

Probewarnung in Hessen: Wurden Sie gewarnt?

Bild © Adobe Stock, Collage: hessenschau.de

Heulende Sirenen, tönende Smartphones, warnende Infotafeln und Durchsagen im Rundfunk: Die Hessinnen und Hessen wurden am Vormittag über verschiedene Kanäle alarmiert. Anlass dafür war der erste landesweite Warntag, an dem mehrere Warnsysteme getestet werden sollten.

Doch wie das Innenministerium am Nachmittag mitteilte, hat die technische Übertragung der Warnnachricht an die hessenWARN- sowie auch die KATWARN-App nicht funktioniert. Über diese Systeme wurden keine Warnmeldungen an die Nutzer ausgespielt, wie auch einige unserer Leser kommentiert haben. Die Anbieter wollen diese Fehler nun schnellstmöglich beheben.

So klang der Handy-Alarm am Hessen-Warntag 2025

Innenminister Roman Poseck (CDU) zufolge hat der landesweite Warntag gezeigt, wie wichtig eine regelmäßige Überprüfung des Warnsystems ist. Demnach konnte die Bevölkerung trotz Systemlücken überwiegend erreicht werden. Der Hessische Rundfunk warnte um 10.15 Uhr in fünf Hörfunkwellen, im hr-Fernsehen und über hessenschau.de.