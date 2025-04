Feuer in Pflegeheim in Rüdesheim ausgebrochen

Bei einem Brand in einem Rüdesheimer Pflegeheim haben sich sieben Menschen leichte Verletzungen zugezogen. Die betroffene Station konnte noch rechtzeitig geräumt werden.

In einem Alten- und Pflegeheim in Rüdesheim-Assmannshausen (Rheingau-Taunus) ist am Mittwochmorgen Feuer auf einer Station ausgebrochen. Die Pflegekräfte konnten alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen, sieben Menschen wurden jedoch leicht verletzt.

Davon wurden sechs durch Rauchgase verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Pfleger stürzte bei dem Einsatz und musste ins Krankenhaus.

Brand in Arbeitsraum

Als die Feuerwehr eintraf, war die Station bereits geräumt. Brandschutztüren verhinderten, dass sich der Rauch im Gebäude ausbreitete. Laut Feuerwehr wären ohne Meldeanlage und Brandschutztüren deutlich mehr Menschen in Gefahr gewesen.

Demnach waren in einem Arbeitsraum mehrere Gegenstände in Brand geraten. Die Brandursache ist unklar. Ob die Bewohner und Bewohnerinnen noch am gleichen Tag zurück in ihre Zimmer können, prüfte die Einrichtungsleitung am Mittwochmorgen noch.