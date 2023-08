Wie Lotto Hessen am Montag mitteilte, hatte die Frau aus dem Main-Taunus-Kreis sieben richtige Zahlen im Spiel 77 getippt.

Es ist laut Lotto Hessen das 14. Mal in diesem Jahr, das sich jemand aus Hessen über einen Millionengewinn in Hessen im Lotto freuen kann. Den bislang höchsten Gewinn in diesem Jahr in Hessen erzielte ein Lotto-Spieler aus dem Main-Kinzig-Kreis. Er gewann im Juni mehr als 15 Millionen Euro.