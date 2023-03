Eine 34-Jährige, die an Epilepsie leidet, ist am Dienstag von Einsatzkräften in Hattersheim (Main-Taunus) gerettet worden.

Nach Angaben der Polizei rief die Frau selbst noch den Notruf - sie gab an, die Orientierung verloren zu haben. Erst über die Handyortung konnte sie von der Feuerwehr, die Erste Hilfe leistete, in einem Graben gefunden werden. Sie kam in eine Klinik.