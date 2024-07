Hoher Schaden bei Einbruch in Leun

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in den Bistro-Pavillon im Röntgenweg in Leun (Lahn-Dill) eingebrochen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, stahlen die Diebe die Tageseinnahmen der Gaststätte, eine Musikanlage sowie Geld aus zwei Spielautomaten. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 34.000 Euro. Zeugen sollen sich melden.