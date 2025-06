Straßen gesperrt Hoher Schaden bei Sägewerkbrand in Nordhessen

In einem Sägewerk in Allendorf/Eder (Waldeck-Frankenberg) ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Dabei entstand ein hoher Sachschaden, den die Polizei anfangs auf rund eine Million Euro bezifferte.

Stand: 23.06.25, 21:36 Uhr







Videobeitrag Sägewerk-Brand in Nordhessen: Einer Million Euro Schaden Video Die Löscharbeiten dauerten Stunden, nachdem am Sägewerk in Allendorf (Waldeck-Frankenberg) ein Feuer ausgebrochen war.

Nach ersten Erkenntnissen geriet eine Maschine in Brand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer habe anschließend auf eine größere Menge Holz übergegriffen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Am Abend dauerten die Löscharbeiten noch an, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch Straßen im Umfeld seien noch gesperrt. In einer ersten Schätzung hatte die Polizei den Schaden auf rund eine Million Euro beziffert. Die Summe werde voraussichtlich nach unten korrigiert, sagte der Polizeisprecher. Genaueres werde voraussichtlich erst am Dienstag feststehen.