Hoher Schaden bei Wohnhausbrand in Obertshausen

Kurzmeldung Hoher Schaden bei Wohnhausbrand in Obertshausen

Ein Feuer in einem Wohnhaus in Obertshausen (Offenbach) hat in der Nacht zum Montag einen Schaden von schätzungsweise 150.000 Euro verursacht.

Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zur Brandursache wird ermittelt.