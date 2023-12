Vandalismus an Haltestellen kostet die hessischen Verkehrsgesellschaften viel Geld.

Der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) etwa entsteht dadurch nach eigenen Angaben jährlich ein Schaden von über 1 Millionen Euro. Die VGF will nun mit einem Präventions-Konzept auf das Problem aufmerksam machen. Der Nordhessische Verkehrsverbund verzeichnete 2023 bislang etwa 1.000 Vandalismus-Schäden an Bahnstationen und Bushaltestellen. Die Darmstädter Verkehrsgesellschaft Heag beklagte 2023 bislang Vandalismus-Schäden in Höhe von 50.000 Euro.