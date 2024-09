Ein Lastwagen ist am Montagabend auf einer Landstraße bei Wildeck (Hersfeld-Rotenburg) in Brand geraten. 50 Feuerwehrleute konnten die Flammen ersticken, von dem Lkw blieb allerdings nur noch das Gerippe übrig. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Wie es zu dem Feuer kam, ist unklar, die Schadenshöhe beträgt rund 200.000 Euro.