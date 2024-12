Hütte von Weihnachtsbaumverkauf in Flammen

Die Hütte eines Weihnachtsbaumverkaufs in Hünfeld (Fulda) ist am Samstagabend in Flammen aufgegangen.

Der Stand mitten im Wald im Stadtteil Dammersbach sei komplett niedergebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort und konnten trotz starker Winde ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bereiche des Waldes verhindern. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, ebenso die Höhe des Sachschadens.