Identität nach Leichenfund in Ronshausen geklärt

Knapp zwei Monate nach einem Leichenfund in Ronshausen (Hersfeld-Rotenburg) ist die Identität des Toten geklärt.

Veröffentlicht am 15.08.24 um 17:46 Uhr

Es handele sich um einen 67-jährigen Mann aus dem Wartburgkreis in Thüringen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Er sei am 12.April dieses Jahres als vermisst gemeldet worden. Die Obduktion habe keine Hinweise auf eine Straftat ergeben.