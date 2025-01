Illegale Spielautomaten in Ginsheim-Gustavsburg entdeckt

Die Polizei hat in einem Lokal in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) am Dienstag vier illegale Geldspielautomaten und 3.000 Euro beschlagnahmt.

Wie die Beamten mitteilten, leiteten sie Verfahren wegen Veranstaltung und Teilnahme an illegalem Glücksspiel ein.