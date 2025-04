Illegaler Tabak in Shisha-Bars - Kontrollen im Main-Taunus-Kreis

Der Zoll hat bei Kontrollen in drei Shisha-Bars in Flörsheim und Hochheim im Main-Taunus-Kreis insgesamt 45 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak sichergestellt.

Veröffentlicht am 31.03.25 um 17:52 Uhr

Gegen die Barbetreiber seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Darüber hinaus trafen die Ermittler fünf Mitarbeiter in den Lokalen an, die nicht sozialversichert waren.