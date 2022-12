Nach einem illegalen Autorennen hat die Polizei in Frankfurt zwei Raser aus dem Verkehr gezogen.

Die 21 und 22 Jahre alten Männer hatten am Dienstagabend auf der zweispurigen Gerbermühlstraße stark beschleunigt und rasten mit über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h in Richtung Sachsenhausen, wie die Beamten am Mittwoch berichteten.

Zeugen alarmierten die Polizei, die die Raser am Mainwasenweg stoppte und nach einer Kontrolle beide Wagen sicherstellte. Auf die Fahrer wartet nun wegen des verbotenen Autorennens ein Strafverfahren.