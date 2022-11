In Bürogebäude und Lagerhalle

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in einem Bürogebäude und einer Lagerhalle in Kassel einen hohen Schaden verursacht.

Laut Polizei hatten die Einbrecher zunächst zwei Türen aufgehebelt. In den Gebäuden brachen sie mehrere Innentüren auf. Sie erbeuteten Bargeld, Laptops und Mobiltelefone. Der Schaden beträgt mindestens 10.000 Euro.