2.400 Euro Schaden am Gebäude In Firmengebäude eingebrochen

Im Brensbacher Ortsteil Nieder-Kainsbach (Odenwald) ist in ein Firmengebäude eingebrochen worden.

Die Täter verschafften sich in der Nacht zu Dienstag gewaltsam Zutritt und erbeuteten unter anderem Bargeld aus einem Tresor, so die Polizei am Mittwoch. Dann flohen sie unerkannt. Am Gebäude hinterließen sie einen Schaden von 2.400 Euro.