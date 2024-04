Während eines Streits hat ein Mann am Samstagabend in Frankfurt mutmaßlich Pfefferspray versprüht und fünf Menschen verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stritten sich am Samstagabend mehrere junge Menschen in der Innenstadt, als einer von ihnen mutmaßlich Pfefferspray zog und in eine Menschenmenge sprühte. Die fünf Verletzten im Alter von 14 bis 23 Jahren waren offenbar nicht an dem Streit beteiligt. Der Tatverdächtige flüchtete. Drei der Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.