Ermittlungserfolg nach Post-Überfall in Reichelsheim

In Groß-Umstadt geschnappter Post-Räuber könnte Serientäter sein

Festnahme am Freitag

Nach dem Überfall auf eine Postfiliale in Reichelsheim im Odenwald hatte die Polizei am Freitag einen 34-Jährigen festgenommen. Jetzt teilt sie mit: Der Mann könnte in Südhessen schon mehrfach zugeschlagen haben.

Der 34 Jahre alte Posträuber, den die Polizei vergangenen Freitag in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) festgenommen hat, könnte ein Serientäter sein. Das hätten die Ermittlungen ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt an Montagnachmittag mit.

Demnach soll der Mann, der aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg kommt, für mindestens drei weitere Überfälle auf Postfilialen in Südhessen und Bayern verantwortlich sein.

Unter anderem soll er Postfilialen in Groß-Umstadt, in Darmstadt sowie im unterfränkischen Großostheim überfallen haben. Dabei soll er jeweils mit einer Schusswaffe gedroht und insgesamt zehntausend Euro erbeutet haben.

Pistole, Messer und Bargeld in Wohnung entdeckt

Auch in der Postfiliale in Reichelsheim (Odenwald) hatte der Mann am Freitag zwei Angestellte mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert.

Nach diesem letzten Raubüberfall hatte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem 34-Jährigen gefahndet und ihn schließlich in Groß-Umstadt geschnappt, wo er mit dem Auto unterwegs war.

Beamte durchsuchten die Wohnung des Mannes. Dort stellten sie eine Pistole, ein Messer und Bargeld - mutmaßlich die Beute - sicher. Diese Beweise hätten den Verdacht gegen den Mann weiter erhärtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der mutmaßliche Serien-Posträuber wurde einem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft.