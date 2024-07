In Kurve in Gegenverkehr geraten - Unfall bei Fronhausen

Zwei Verletzte und 49.000 Euro Schaden, das ist die Bilanz eines Unfalls auf der K66 bei Fronhausen (Marburg-Biedenkopf).

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 55-Jähriger am Dienstag mit seinem Wagen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit dem entgegenkommenden Auto einer 30-Jährigen zusammengestoßen. Die Fahrerin und der Unfallverursacher kamen verletzt in Krankenhäuser.