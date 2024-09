Jugendliche mit Schusswaffe auf Raubzug in Frankfurt

Ein Gruppe von vier bis sechs mutmaßlich jugendlichen Räubern hat in Frankfurt mehrere Passanten mit einer Schusswaffe überfallen oder bedroht.

Veröffentlicht am 02.09.24 um 21:21 Uhr

Die Geschädigten hatten am Freitagabend kurz hintereinander die Polizei gerufen, wie die Beamten am Montag berichteten. Unter anderem wurden einem 15-Jährigen sein Geldbeutel und seine Airpods geraubt, einem anderen Opfer sollen die Täter ebenfalls seine Airpods sowie ein Katenetui abgenommen haben. Von einem 23-Jährigen forderten sie dessen Geldbeutel. Ein 33 Jahre alter Radfahrer wurde unter Vorhalt der Waffe aufgefodert abzusteigen, er konnte jedoch flüchten. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich in allen Fällen um dieselben Täter handelte.