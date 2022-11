Ein Jugendlicher hat in Wiesbaden eine Frau in einem Bus sexuell belästigt. Er war mit einer größeren Gruppe junger Männer unterwegs.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der junge Mann gemeinsam mit neun weiteren Jugendlichen als Fahrgast im Bus mit. Sie belästigten andere Gäste im Bus und versprühten Pfefferspray beim Aussteigen. Dadurch hätten vier Passagiere leichte Atemwegsreizungen erlitten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Vorfall passierte bereits am Freitagabend, Zeugen werden gesucht.