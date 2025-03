Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A66 bei Bad Orb (Main-Kinzig) verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 19-Jährige aus noch unbekannter Ursache am Sonntag nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelschutzplanke gefahren. Er kam mit Prellungen in ein Krankenhaus. Der Schaden betrug mehrere tausend Euro. Die A66 in Richtung Fulda war kurzzeitig gesperrt.