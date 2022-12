Mehrere Besucher eines Kaufhauses in Gießen haben am Donnerstag einen Ladendieb an der Flucht gehindert.

Den Angaben der Polizei von Freitag zufolge hatte einer von ihnen den Diebstahl mehrerer teurer Nagelsets zunächst beobachtet, ehe er ihn dann aufhielt und andere ihm zur Hilfe kamen, bis die Polizei eintraf.