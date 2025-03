Kinder beim Spielen von Böller verletzt

Zwei elfjährige Jungen sind am Freitag in einem Park in Steinbach (Hochtaunus) beim Spielen von einem Böller verletzt worden.

Veröffentlicht am 09.03.25 um 15:23 Uhr









Nach Angaben der Polizei zündeten zwei unbekannte Jugendliche den Feuerwerkskörper, der neben den beiden Kindern explodierte. Die Kinder kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die beiden Jugendlichen werden von der Polizei gesucht.