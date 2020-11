Zum Artikel FDP stärkste Partei, DKP zweistellig : Gelbe Insel, rotes Nest

Die Kommunalwahlen waren auch jenseits des Landestrends für überraschende Ergebnisse gut: So verfügt Hessen über eine Gemeinde, in der die FDP stärkste Fraktion in Nähe einer absoluten Mehrheit ist - und einen Ort, in dem traditionsbewusste Kommunisten zweistellige Wahlergebnisse einfahren. [mehr]