Radfahrer stürzt bei Oestrich-Winkel in den Rhein und stirbt

Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus): Ein Radfahrer ist am Mittwochnachmittag vom Radweg an der B42 in den Rhein gestürzt und kurz darauf im Krankenhaus gestorben.

Veröffentlicht am 12.06.25 um 17:05 Uhr







Warum der 64-Jährige in den Fluss fiel, war nach Polizeiangaben vom Donnerstag zunächst unklar. Die alarmierten Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.