Klamottendiebe landen in Frankfurt in Gefängnis

Kurzmeldung

Die Polizei hat am Mittwoch drei junge Ladendiebe in Frankfurt festgenommen.

Zwei 17-Jährige hatten Ware im Wert von insgesamt rund 3.000 Euro in mitgebrachte Taschen gefüllt und verließen das Klamottengeschäft ohne zu bezahlen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Ladendetektiv versuchte das Duo an der Flucht zu hindern. Ein 18-Jähriger, der im Auto auf dem Parkdeck wartete, schubste den Detektiv. Polizisten nahmen das flüchtende Trio fest.