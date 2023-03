Koffer mit 6.000 Euro in ICE nach Frankfurt gestohlen

Unbekannte sollen in einem ICE von Amsterdam nach Frankfurt einen Koffer mit 6.000 Euro Bargeld gestohlen haben.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, meldete ein 64 Jahre alter Fahrgast den Diebstahl. Er gab gegenüber der Polizei an, in seinem Koffer das Bargeld, Kopfhörer, einen Laptop und Tablets transportiert zu haben.