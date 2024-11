Kupferkabel aus Solarpark in Malsfeld geklaut

Unbekannte haben aus einem Solarpark in Malsfeld (Schwalm-Eder) Kupferkabel im Wert von rund 40.000 Euro gestohlen.

Veröffentlicht am 25.11.24 um 16:24 Uhr

Die Täter hätten bereits vor zwei W chen die Kabel entwendet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Diebstahl wurde am vergangenen Freitag zur Anzeige gebracht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in den Solarpark.