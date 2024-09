Kupferkabel von Baustelle in Diemelstadt geklaut

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Diemelstadt (Waldeck-Frankenberg) Kupferkabel und Diesel von einer Großbaustelle an der A44 gestohlen.

Veröffentlicht am 19.09.24 um 14:36 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Zum Abtransport nutzten sie laut Polizei wahrscheinlich einen Lastwagen. Der Wert des Diebesguts liegt nach ersten Erkenntnissen im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich, den Sachschaden schätzten die Beamten auf 5.000 Euro.