Lagerhallenbrand in Groß-Gerau

In einer Lagerhalle einer Kunststoffverarbeitungsfirma in Groß-Gerau ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, gingen aus noch ungeklärter Ursache zwei mit Kunststoffgranulat gefüllte Paletten in Flammen auf. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar.