Kuriose Szenen in Mittelhessen: Erst klaut ein Mann literweise Diesel, verursacht dann einen Unfall und macht sich wieder davon – dieses Mal zu Fuß. Bei der Festnahme fallen weitere Verstöße auf.

Ein 36 Jahre alter Mann hat am Montagabend an einer Tankstelle in Dietzhölztal (Lahn-Dill) Diesel gestohlen und auf der Flucht mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug gerammt. Der 36-Jährige aus Herborn habe erst 160 Liter Diesel getankt und sei ohne zu bezahlen weiter nach Dillenburg gefahren, teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit.

Dort habe der Mann auf seiner Flucht eine rote Ampel missachtet und das Auto eines 78-Jährigen gerammt. Der 36-Jährige flüchtete zu Fuß weiter, wurde aber kurz darauf von den Beamten gefasst. Der 36-Jährige versuchte dabei auch, durch die Dietzhölze, ein größerer Bach in Dillenburg, zu entkommen.

Drogen, Alkohol, kein Führerschein

Bei der Festnahme fielen weitere Verstöße auf: Wie die Polizei mitteilte, war der 36-Jährige ohne Führerschein unterwegs. Er stand zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss, sein Auto hatte ein anderes Kennzeichen. Bei der Polizei-Aktion war ein Diensthund im Einsatz.

Bild © J.R.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 20.000 Euro. Dem Fahrer stehen nun mehrere Strafverfahren bevor.