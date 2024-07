16-Jähriger an Badesee reanimiert

Ein 16-Jähriger ist nach einem Badeunfall im Landkreis Bergstraße reanimiert worden. Er kam anschließend ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Am Abend war der Jugendliche nahe Lampertheim mit zwei Freunden zum Schwimmen in einen Badesee gegangen. Kurz darauf ging er unter. Ein Zeuge rief sofort Hilfe. Der Jugendliche wurde von den Einsatzkräften an Land gezogen und reanimiert. Warum er unterging, blieb vorerst unklar.