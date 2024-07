An diesen Badeseen in Hessen kann man den Sommer genießen

Der Sommer ist da! Abkühlung bieten die vielen Badeseen in Hessen. In einigen ist auch wesentlich mehr als nur Schwimmen möglich. Eine Auswahl der schönsten Badeseen nach Regionen sortiert.

Pünktlich zum Beginn der großen Ferien ist der Sommer endlich da. Zeit für Badehose, Sonnenschirm und eine echte Abkühlung. Genau dafür gibt es jede Menge Badeseen in Hessen, die nur darauf warten, ihre Badegäste abzukühlen. Das Gute: Insgesamt 57 der 61 Badeseen in Hessen weisen laut Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden eine ausgezeichnete Wasserqualität auf.

Eine Auswahl schöner Badeseen in den Regionen:

Nordhessen

Osthessen

Mittelhessen

Rhein-Main

Südhessen

Nordhessen

Der Werratalsee ist nicht zu groß und nicht zu klein, und vor allem ist er idyllisch gelegen: inmitten von Bergen und Feldern. Von hier aus hat man den Hohen Meißner, die Leuchtberge und das Schloss Wolfsbrunnen im Blick, ein tolles Panorama. Wer es schattiger mag, der kann sich mit Blick auf den See ein Plätzchen unter einem Baum am Werratalsee-Rundweg suchen.

Vogelperspektive auf den Werratalsee Bild © Magistrat der Kreisstadt Eschwege

Eintrittspreise & Öffnungszeiten: Der Eintritt ist frei. Während der Saison kann täglich gebadet werden.

Lage: Der Werratalsee liegt zwischen Eschwege und Meinhard (Werra-Meißner). Es gibt zwei bewachte Badestrände. Einen am Süd-Westufer nahe Eschwege, den anderen am Nord-Ostufer nahe Meinhard-Schweba.

Aktivitäten: Wer sich sportlich betätigen möchte, kann vor Ort Beachvolleyball, Tischtennis und Boule spielen oder den Kletterwald besuchen. Auf dem Wasser wird gesegelt, gesurft, gerudert oder Kanu gefahren. Seit dem Jahr ist Stand-Up Paddeling möglich. Auch FKK-Fans finden an dem See Stellen, um hüllenlos zu baden.

Barrierefreiheit: Es gibt keinen gesonderten Zugang für Rollstuhlfahrer. Das Gelände rund um den See ist allerdings flach und auch für Rollstuhlfahrer gut zugänglich.

Am Ostufer befindet sich ein separater Strand für Hunde, ansonsten müssen die Tiere an der Leine geführt werden und dürfen nicht ans Ufer. Am Südufer gibt es während der Badesaison eine Badeaufsicht der DLRG an den Wochenenden und in den Sommerferien bei entsprechender Witterung.

Kontakt: Homepage , Mail an tourist-info@stadtwerke-eschwege.de, Telefon 05651 807-111 (Tourist-Info Eschwege)

An der Stockelache kann viel unternommen werden, auch Kindern wird einiges geboten. Viel Spaß macht zum Beispiel die 50 Meter lange Wasserrutsche. Die Grillplätze am See sind sehr gut ausgestattet. Wer grillen will, sollte das aber mit dem Pächter des Seerestaurants abstimmen.

Eintrittspreise & Öffnungszeiten: 4 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Schüler, Studenten, Azubis und Schwerbehinderte. Baden ist täglich von 9 bis 19 Uhr möglich.

Lage: Der See befindet sich nordwestlich von Borken (Schwalm-Eder) direkt an der B3.

Aktivitäten: Als sportliche Aktivität stehen Tretbootfahren, Beachvolleyball und Fußball spielen zur Auswahl. In der Nebensaison darf hier geangelt werden.

Barrierefreiheit: Das gesamte Gelände ist barrierefrei. Ein Behinderten-WC ist ebenfalls vorhanden.

Besonderheiten: Am See gibt es neben der 50-Meter-Wasserrutsche auch einen Abenteuerspielplatz und mehrere Beachvolleyball-Felder. Auf dem Wasser befinden sich zudem Fontänen und eine Badeinsel.

Hunde sind nicht erlaubt. Es gibt eine Badeaufsicht.

Kontakt: Homepage , Mail an stadtverwaltung@borken-hessen.de, Telefon 05682 808-275 (Kassenhäuschen)

Hessens zweitgrößter Stausee bietet Aktivitäten für Wasserratten aller Art. Neben Badeplätzen, gut besuchten Sandstränden und ruhigen Buchten gibt es viel Platz für Segler und andere Kapitäne, dazu eine Surfschule und Verleihstationen für Kanus, Kajaks und SUP-Boards. Sogar unter Wasser gibt es hier was zu sehen: Tauchsportler finden in zwei unterschiedlichen Tauchzonen unter anderem die Reste eines versunkenen Dorfes und die alte "Bericher Brücke".

Eintrittspreise & Öffnungszeiten: Der Eintritt ist frei.

Lage: Der See erstreckt sich auf 27 Kilometern zwischen Herzhausen im Westen und der Gemeinde Edertal mit Hemfurth im Osten durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg. Von Waldeck am nördlichen Seeufer sind es knapp 50 Kilometer bis Kassel.

Aktivitäten: Neben Wassersport bietet die Region unzählige weitere Freizeitaktivitäten. So lohnt ein Besuch im Wildtierpark, außerdem gibt es eine Sommerrodelbahn. Wer Wandern oder Radfahren möchte, findet zahlreiche Routen. Lohnend für Wanderer ist vor allem der Urwaldsteig. Wer hoch hinaus möchte, sollte den Baumkronenweg besuchen.

Barrierefreiheit: Neben dem Baumkronenweg sind weitere Wanderwege barrierefrei, beispielsweise der Familienwanderweg "Eddis Edersee Erlebnistour". Dazu kann man im Nationalparkzentrum Kellerwald, im Wildtierpark und im Informationszentrum Kellerwalduhr kostenfrei Elektro-Scooter ausleihen.

Nicht überall kann man den Edersee zum Baden gut erreichen, einige Abschnitte sind sehr steil oder steinig. Eine Badeaufsicht gibt es lediglich in den Bereichen der Strandbäder, beispielsweise in Waldeck-West und am Rehbach. Dort gibt es mehrere Gastronomie-Betriebe, einen Campingplatz und ein Geschäft für Segelbedarf. Liegewiesen gibt es außerdem in Bringhausen, Asel-Süd und Scheid. Wer nicht gerne im See schwimmt, kann alternativ einen Abstecher in das Henkel-Erlebnisbad oder das Freibad Marienhagen machen.

Kontakt: Homepage , Mail an info@edersee.de, Telefon 05623 99980 (Edersee Marketing GmbH)

Das Strandbad bei Waldeck im August 2022. Bild © picture-alliance/dpa

Langeweile sollte hier nicht aufkommen: Dafür bietet der Twistesee mit seinen zahlreichen Badeplätzen neben Entspannung und Ruhe auch viel Action. Wer Bewegung braucht, kann sich an den zahlreichen Freizeit-Aktivitäten abarbeiten oder gemeinsam mit den jüngeren Besuchern an der sogenannten "Chaotenwiese" die Sau rauslassen.

Eintrittspreise & Öffnungszeiten: Der Eintritt zum Strandbad ist frei, das Gelände ist von allen Seiten offen zugänglich. Der öffentliche Saison-Nahverkehr zum Twistesee fährt bis Ende Oktober.

Lage: Der See liegt am Ortsrand des Bad Arolser Stadtteils Wetterburg (Waldeck-Frankenberg). Von dort aus sind es nur noch 200 Meter bis zum Gelände.

Aktivitäten: Gibt es zahlreich. Wer sich nicht nur auf die faule Haut legen will, kann Wasserski fahren, auf den Golf- oder Mini-Golfplatz gehen oder die Nordic-Walking-Strecke rund um den See beackern. Was alles möglich ist, präsentiert die Stadt Bad Arolsen auf ihrer Website .

Barrierefreiheit: Gastronomie und Strandbad sind wie die meisten Örtlichkeiten am See barrierefrei zu erreichen. Lediglich auf dem Rundweg gibt es kleinere Abschnitte, auf denen sich Rollstuhlfahrer wegen des Schotters nicht allein fortbewegen können.

Kontakt: Homepage , Mail an info@bad-arolsen.de, Telefon 05691 801-240 (Touristik-Büro Stadt Bad Arolsen)

Osthessen

"Klein, aber fein" - so lässt sich der Guckaisee beschreiben. Er ist der einzige natürlich entstandene See in der hessischen Rhön und er besteht eigentlich aus zwei Seen, die durch einen Damm getrennt sind. Selbst an den wärmsten Sommertagen ist es ruhig hier - auch wenn die Liegewiese gut belegt ist. Kinder können sich auch am Spielplatz und neu angelegten Wasserspielplatz austoben.

Der idyllische Guckaisee liegt zwischen Hügeln Bild © Poppenhausen-Wasserkuppe.de

Eintrittspreise & Öffnungszeiten: Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten gibt es keine.

Lage: Der Guckaisee liegt im Biosphärenreservat Rhön östlich von Poppenhausen (Fulda) im Ortsteil Rodholz am Fuß des Pferdskopf. Er ist nur zwei Kilometer von der Wasserkuppe entfernt.

Aktivitäten: Auf dem natürlichen Badesee kann Floß gefahren werden.

Barrierefreiheit: Es gibt einen rollstuhlgeeigneten Rundweg um den See. Behinderten-Toiletten gibt es nicht.

Besonderheiten: Der Guckaisee ist der einzige Naturbadesee in der hessischen Rhön. Das Wasser ist auch im Sommer verhältnismäßig kühl.

Hunde sind erlaubt, dürfen aber nicht ins Wasser. In den Sommerferien übernimmt die DLRG die Badeaufsicht. Grillen ist nicht erlaubt.

Kontakt: Homepage , Mail an info@poppenhausen-wasserkuppe.de, Telefon 06658 9600-13

Bei etwas kühlerem Wasser lassen sich die hochsommerlichen Temperaturen am Niedermooser See gut aushalten. Wer nicht schwimmen will, kein Problem, Strand-Feeling gibt es trotzdem, am eigens aufgeschütteten Sandstrand – sogar mit Piratenschiff zum Spielen, Klettern und Toben für die Kleinen.

Eintrittspreise & Öffnungszeiten: 4 Euro für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren, 2,50 Euro für Kinder von 4 bis 13 Jahren. Von 9.30 bis 20 Uhr können die Gäste den See genießen.

Lage: Der Niedermooser See befindet sich südöstlich zwischen den Gemeinden Grebenhain und Freiensteinau (Vogelsberg). Die offizielle Adresse lautet Am Camping 1, 36399 Freiensteinau.

Aktivitäten: Neben Tretbootfahren, Surfen, Kajak fahren und Segeln gibt es auch die Möglichkeit zum Stand-Up-Paddeling sowie ein Beachvolleyballfeld.

Barrierefreiheit: Hier sind alle Bereiche barrierefrei. Die ganze Anlage ist ebenerdig und es gibt Behindertenparkplätze.

Besonderheiten: Es gibt einen großen Sandstrand mit einem Piratenschiff und einem integrierten Spielplatz.

Kontakt: Homepage , Mail an info@camping-nieder-moos.de, Telefon 06644 1433

Fuldasee/Breitenbacher See

Der See ist idyllisch gelegen. Es gibt viele Schwäne, Enten und auch Nilgänse am Ufer. Besonders schön ist ein kleiner Spaziergang rund um den See. Das dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde, wenn man gemütlich geht. Natürlich ist der See auch zum Baden sehr gut geeignet.

Eintrittspreise & Öffnungszeiten: Der Eintritt ist frei.

Lage: Der See befindet sich in der Fuldaaue südöstlich von Bebra (Hersfeld-Rotenburg), am Rande des Ortsteils Breitenbach an der B27.

Aktivitäten: Der See bietet die Möglichkeit zum Segeln, Sporttauchen, Windsurfen, Angeln, Tretbootfahren, Kanufahren und Beachvolleyball.

Barrierefreiheit: Für Rollstuhlfahrer ist der See nicht geeignet.

Besonderheiten: Es gibt Stellplätze für Wohnmobile. Gelegentlich finden Flohmärkte am See statt.

Hunde und Pferde sind erlaubt. Eine Badeaufsicht findet sporadisch am Wochenende statt.

Kontakt: Homepage , Mail info@mittleres-fuldatal, Telefon 06623 9136442 (Tourismus-Service Mittleres Fuldatal) oder 06622 501-222 (Magistrat der Stadt Bebra)

Mittelhessen

Der See eignet sich ideal, um im Schatten der Bäume am Rand der Liegewiese zu picknicken und sich im Wasser abzukühlen. Auf der einen Seite des Sees befindet sich die große Liegewiese mit Einstieg ins Wasser. Auf der anderen Seite steht eine Wasserskianlage, wo es nochmal Platz zum Sonnen gibt. Von beiden Seiten lassen sich wunderbar die Wakeboarder beim Überspringen der Wasserrampen beobachten.

Eintrittspreise & Öffnungszeiten: Der Eintritt ist frei. Das Baden ist ganzjährig erlaubt.

Lage: Der See befindet sich östlich von Gießen, von der L3359 aus Heuchelheim (Gießen) gelangt man direkt an die Badestelle.

Aktivitäten: Auf dem Heuchelheimer See gibt es eine Wasserski- und Wakeboard-Anlage. Auch Stand up Paddeling und Beachvolleyball sind möglich.

Barrierefreiheit: Der See und der Biergarten sind mit dem Rollstuhl zu erreichen. Der Eingang zur Gaststätte ist nur über Treppen möglich.

Besonderheiten: Auf der dem Wasserskizentrum gegenüberliegenden Seeseite befindet sich eine große Liegewiese, von der aus auch der - relativ steile - Einstieg ins Wasser möglicht ist.

Hunde sind an der Leine erlaubt, nicht aber im Wasser. Es gibt keine Badeaufsicht.

Kontakt: Homepage , Mail an wwz@wasserski-heuchelheim.de, Telefon 0641 686 8888 (Wasserski-Zentrum) oder 0641 6002-0 (Gemeindeverwaltung Heuchelheim)

Bei gutem Wetter ist der See sehr gut besucht - nicht nur von Badegästen, sondern auch von Radfahrern und Wanderern. Zu voll wird es trotzdem meist nicht, es gibt genügend Platz. Im Gegensatz zu vielen anderen Seen der Umgebung ist am Dutenhofener See alles schön gepflegt. Neben der Liegewiese gibt es auch einen angelegten Sandstrand .

Eintrittspreise & Öffnungszeiten: 4 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder ab 4 Jahren und Jugendliche bis 17 Jahren. Täglich ab 9 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit geöffnet.

Lage: Der See befindet sich nördlich von Wetzlar-Dutenhofen an der B49.

Aktivitäten: In ausgewiesenen Bereichen ist Angeln erlaubt. Auf dem See wird gesegelt, darüber hinaus können Tretboot, Kanu, Segelboot und StandUp-Boards gemietet werden.

Barrierefreiheit: Der Badestrand ist direkt vom Parkplatz aus zugänglich.

Besonderheiten: Eine Attraktion am Dutenhofener See ist der "Blob". Dabei springen eine oder mehrere Personen auf ein Luftkissen, wodurch eine weitere Person ins Wasser katapultiert wird. Der Spaß ist kostenpflichtig.

Hunde sind erlaubt und dürfen abseits des Badestrandes auch ins Wasser. Eine Badeaufsicht ist während der Saison vor Ort.

Kontakt: Homepage , Mail an info@dutenhofenersee.de, Telefon 0641 2502095 (Badebetrieb) oder 0641 21245 (Gastronomie)

Rhein-Main

Im Gegensatz zu den Freibädern in der Umgebung ist der Badesee auch an den wärmsten Tagen des Sommers in der Regel nicht überfüllt. Der etwa 200 Meter lange Sandstrand lässt Urlaubsstimmung aufkommen und bietet für die Kleinen Platz zum Sandburgen bauen. Der flach abfallende Sandstrand bietet einen guten Einstieg ins Wasser - auch für Nichtschwimmer.

Eintrittspreise & Öffnungszeiten: 3 Euro für Erwachse, 1,50 Euro für Kinder, Schüler und Rentner. Geöffnet täglich von 8 bis 20.30 Uhr in der Badesaison.

Lage: Der Badesee befindet sich in Hainburg (Offenbach), und zwar am südlichen Ortsausgang von Klein-Krotzenburg.

Aktivitäten: An dem See gibt es die Möglichkeit, Beachvolleyball und Tischtennis zu spielen.

Barrierefreiheit: Für Rollstuhlfahrer gibt es einen Weg, der bis auf zirka fünf Meter ans Wasser führt. Es gibt keine barrierefreien WCs.

Kontakt: Homepage , Mail an gemeinde@hainburg.de, Telefon 06182 7809-2400

Vielen ist der Langener Waldsee vom Ironman bekannt: Hier startet jedes Jahr das große Sportevent. Der Langener Waldsee ist mit etwa rund 90 Hektar der größte Badesee und die größte Wasserfläche im Rhein-Main-Gebiet. 900 Meter Sandstrand und Liegewiese bieten reichlich Platz zum Sonne tanken, Schwimmen und Planschen. Auch Segeln und Surfen ist hier möglich.

Eintrittspreise & Öffnungszeiten: 6 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder ab 4 Jahren, Schüler und Rentner

Lage: Der Baggersee befindet sich nordwestlich von Langen und östlich von Walldorf (Offenbach) unmittelbar an der B44.

Aktivitäten: Es gibt mehrere Beachvolleyball-Felder und Tischtennis und einen FKK-Bereich.

Hunde sind nicht erlaubt.

Kontakt: Homepage , Mail an baeder@langen.de, Telefon 069 692688

Südhessen

Das Wasser am Marbach-Stausee ist schön kalt. Es gibt kaum Algen. In dem klaren Wasser können Frösche und Fische beobachtet werden. Am Ufer wachsen Schilf und Gräser. Dank einer großen Liegefläche gibt es für jeden genug Platz.

Ab ins Wasser! Bild © Anikke Fischer

Eintrittspreise & Öffnungszeiten: Der Eintritt ist frei, das Ufer jederzeit frei zugänglich. Eine konkrete Badesaison gibt es nicht.

Lage: Der Marbach-Stausee liegt im Odenwald an der B460. Das Ufer grenzt an drei Gemeinden: Erbach-Haisterbach, Oberzent-Hetzbach und Mossautal-Hüttenthal.

Aktivitäten: Schlauch- und Paddelboot fahren, Segeln, Windsurfen und Wandern sind am Stausee möglich.

Barrierefreiheit: Es gibt keinen gesonderten Eingang oder Pfad für Rollstuhlfahrer.

Besonderheiten: An der Südseite des Marbach-Stausees gibt es den Jugendzeltplatz "Meisengrund".

Hunde dürfen nicht ins Wasser. Für eine Badeaufsicht wird nicht garantiert, es gilt dann: Baden auf eigene Gefahr.

Kontakt: Homepage , Mail an info@mossautal-odenwald.de, Telefon 06062 91990 (Tourismusbüro Mossautal), 06062 70288 (Gemeinde Erbach), 06062 3898 (Zeltplatz)

Ein See mit Geschichte: Bereits vor über 400 Jahren wurde der Woog in Darmstadt angelegt. Heute ist der 5,7 Hektar große und durchschnittlich 1,8 Meter tiefe See ein beliebtes Ausflugsziel vor allem für Darmstädter, denn der See liegt mitten in der Stadt.

Am Großen Woog kann man sich vom Stadtstress erholen. Bild © Nikolaus Heiss, vorheriges Bild: Stadtatlas Darmstadt

Preise & Öffnungszeiten: 4,20 Euro für Erwachsene, 2,10 Euro ermäßigt. Geöffnet ist täglich von 9 Uhr bis 20 Uhr.

Lage: Das Naturfreibad Großer Woog liegt mitten in Darmstadt und bietet dementsprechend wenige Parkplätze. Eine Anreise mit der Busline L, Haltestelle Woog oder mit dem Fahrrad ist zu empfehlen.

Aktivitäten: Hier kann gesurft werden. Außerdem gibt es mehrere Sprungtürme in verschiedenen Höhen sowie eine große Rutsche.

Barrierefreiheit: Hier sind alle Bereiche barrierefrei. Die ganze Anlage ist ebenerdig und es gibt Behindertenparkplätze.

Besonderheiten: Der Woog wurde bereits Mitte des 16. Jahrhundert angelegt und seit 1820 wird dort gebadet.

Kontakt: Homepage , E-Mail an info@darmstadt.de, Telefon 13-2973 (Eigenbetrieb Bäder der Stadt Darmstadt)

Die Grube Prinz von Hessen ist ein ehemaliger Tagebau und ist wegen seiner idyllischen Lage im Wald ein beliebter Badesee. Im Sommer besuchen den See viele Studenten und junge Familien mit Kindern. Nacktbaden ist erlaubt. Um den See herum gibt es viel Gebüsch. Wer will, findet dort auch ruhigere Plätzchen. Mückenspray nicht vergessen.

Von hier aus haben die Rettungsschwimmer den See im Blick. Bild © Anikke Fischer

Eintrittspreise & Öffnungszeiten: Der Eintritt ist frei.

Lage: Die ehemalige Braunkohlegrube befindet sich nordöstlich von Darmstadt an der L3094. Nur zwei Kilometer entfernt befindet sich die Grube Messel.

Aktivitäten: Der Badesee wird ausschließlich zum Schwimmen und Angeln benutzt.

Barrierefreiheit: Der See liegt mitten im Wald und hat ein steil abfallendes Ufer. Für Rollstuhlfahrer ist er nicht gut geeignet.

Besonderheiten: FKK-Anhänger und bekleidete Badegäste teilen sich hier den See ohne strikte Trennung.

Hunde sind an der Leine erlaubt, eine Badeaufsicht ist am Wochenende vor Ort.

Kontakt: Telefon 06151 132900 (Magistrat Stadt Darmstadt)