Im Prozess gegen den Ex-Geschäftsführer des insolventen Goldhändlers PIM hat ein früherer Mitarbeiter über kriminelle Machenschaften und chaotische Verhältnisse berichtet.

Er sehe nicht den Einzelbetrug des Angeklagten, sagte der Zeuge am Dienstag vor dem Landgericht Darmstadt. "Das war Bandenbetrug", sagte der 63-Jährige. Der unter anderem zwischen 2013 und 2016 in der IT und der Buchhaltung der Firma aus Heusenstamm (Offenbach) tätige Zeuge hatte 2017 mit seiner Anzeige das Verfahren ins Rollen gebracht.