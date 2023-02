Im Prozess um den Mord an einer Frau vor einem Supermarkt in Frankfurt-Bornheim hat der Angeklagte sein Bedauern über die Tat geäußert.

Er sagte am Freitag vor dem Landgericht: "Es tut mir alles so leid." Das Urteil soll am 1. März verkündet werden. Der 46-Jährige hatte seine 24 Jahre alte Lebensgefährtin im Oktober 2019 mit 33 Messerstichen getötet. Wegen Totschlags wurde der Mann Ende 2020 in einem ersten Prozess zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf, weil eine Verurteilung wegen Mord infrage komme.