Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen Fahrgast in der S- Bahn steht seit Montag ein 40-Jähriger vor dem Landgericht Frankfurt.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Heimtückemord aus, hat allerdings den Antrag gestellt, den Mann in der Psychiatrie unterzubringen. Er soll im Juli 2022 in Höhe der Station Konstablerwache das ahnungslose Opfer unvermittelt angegriffen haben. Der 40-Jährige gilt laut Gutachten als psychisch krank. Am ersten Verhandlungstag legte er ein Geständnis ab. Innere Stimmen hätten ihm die Tat befohlen.