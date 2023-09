Ein Fußgänger und ein Fahrradfahrer sind bei einem Zusammenstoß in Lautertal-Gadernheim (Odenwald) schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ging der 53-Jährige am Sonntagnachmittag über eine Straße und sah dabei nicht den vorüberradelnden 55-Jährigen. Beide Männer kamen in Krankenhäuser, einer sogar per Hubschrauber.