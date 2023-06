Lebensbedrohlich verletzt nach Sturz vom Fahrrad in Darmstadt

Ein 85-Jähriger hat sich in Darmstadt bei einem Sturz vom Fahrrad lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fiel er am Freitag aus noch ungeklärter Ursache nahe einer Kreuzung vom Fahrrad. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.