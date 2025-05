Lebenslange Haft für heimtückischen Mord in Rüsselsheim

Nach tödlichen Schüssen auf offener Straße vor gut einem Jahr in Rüsselsheim ist das Urteil gefallen: Ein 41-Jähriger ist wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Veröffentlicht am 13.05.25 um 13:32 Uhr

Der Angeklagte wurde am Dienstag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Bild © hr/ Petra Demant

Rund ein Jahr nach den tödlichen Schüssen in der Rüsselsheimer Innenstadt im April vergangenen Jahres hat das Landgericht Darmstadt am Dienstag einen 41-Jährigen zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Bereits am ersten Prozesstag hatte der Angeklagte die Tat gestanden.

Auf offener Straße erschossen

Das 45 Jahre alte Opfer war auf offener Straße erschossen worden, nachdem er ein Lokal verlassen hatte. Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin und wurde rund ein Monat später von Spezialkräften in Schweden festgenommen.

Von der Tat gibt es Überwachungsvideos vom Außenbereich zweier Lokale sowie ein privates Handyvideo, auf dem die Schussabfolge zu hören ist. Der Täter schoss sechs Mal, der letzte Schuss verletzte den 45-Jährigen tödlich.

Mordmerkmal Heimtücke

Der Angeklagte sagte vor Gericht, er habe sich verteidigen müssen, das konnten die Richter nicht nachvollziehen. Auch die anschließende Flucht wirke detailliert geplant.

Das Urteil folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft, den Mann wegen Mordes mit Heimtücke lebenslang zu verurteilen.

Verteidiger plädierten auf Totschlag

Der Verteidiger des Mannes hatte auf Totschlag plädiert, ohne ein Strafmaß zu nennen. Der Anwalt erklärte, dass der Getötete den Täter kurz vor den Schüssen gesehen habe - und das Mordmerkmal Heimtücke damit nicht erfüllt sei.

Zudem habe das Opfer im Februar 2024 dem späteren Schützen bei einem Kampf das rechte Ohrläppchen abgebissen, weswegen er mit einer Racheaktion habe rechnen müssen.

Anklage: Streit zwischen Täter und Opfer

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte am 22. April 2024 in Rüsselsheim aus verletzter Ehre vor einem Lokal mehrfach auf den 45-Jährigen geschossen haben. Der Angeschossene erlag wenige Tage später in einem Krankenhaus den Verletzungen.

Die Polizei in Rüsselsheim nach den Schüssen im April 2024. Bild © Keutz TV

Der Angeklagte war aber auch trotz Vermummung von Zeugen erkannt worden. Täter und Opfer lebten seit 2023 in Rüsselsheim und hatten laut Zeugen Streit. Laut Anklage hatten sich die Männer um ihre Dealer-Reviere für Kokain gestritten.