Lehrer für Ende der Zeitumstellung

Der hessische Lehrerverband Bildung und Erziehung (VBE) fordert ein Ende der Zeitumstellung.

Sie belaste den Organismus und verursache in Familien mit Schulkindern Stress, erklärte der Landesvorsitzende Stefan Wesselmann in Rodgau (Offenbach). "Die Zeitumstellung wurde offenbar von Menschen erfunden, die keine Kinder haben." Der VBE macht sich daher für eine komplette Rückkehr zur Winterzeit stark. Am letzten Oktoberwochenende endet die Sommerzeit. In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober werden dann die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.