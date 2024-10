Nach dem Fund einer Leiche im baden- württembergischen Ladenburg ist diese nun identifiziert worden.

Veröffentlicht am 24.10.24 um 15:02 Uhr

Es handelt sich um eine 75-Jährige aus Bensheim (Bergstraße) in Hessen. Sie sei am Montag beim Polizeipräsidium Südhessen als vermisst gemeldet worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Leiche wurde am Dienstag im Neckar treibend entdeckt. Einsatzkräfte zogen die tote Frau aus dem Wasser. Wie die Frau umkam, sei aktuell noch unklar. Ein Kapitalverbrechen könne aber ausgeschlossen werden. Ein Obduktionsergebnis steht noch aus.