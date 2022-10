Leichenfund in Petersberg - Mann in U-Haft

Festnahme Leichenfund in Petersberg - Mann in U-Haft

Nach dem Fund eines toten Mannes in Petersberg (Fulda) ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden.

Die Obduktion habe ergeben, dass der 39-Jährige an einer Vielzahl von Messerstichen starb, die sich vor allem an Hals und Oberkörper des Leichnams fanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 21-jährige Verdächtige sei daraufhin dem Haftrichter vorgeführt worden. Die Leiche wurde an einer Wohnunterkunft für Zeitarbeiter entdeckt.