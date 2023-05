Pilot bei Absturz eines Leichtflugzeugs in Wetzlar gestorben

Beim Absturz eines Leichtflugzeugs in Wetzlar ist der Pilot ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin wurde verletzt.

In Wetzlar ist am Sonntagnachmittag ein Leichtflugzeug abgestürzt, wie die Polizei berichtete. Der Pilot kam dabei ums Leben. Eine Frau wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pilot saß laut Polizei alleine in dem Flugzeug, die Frau alleine im Auto. Mehr Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung nahm die Ermittlungen auf.

Gegen Haus und gegen Auto

Zum Ablauf des Unfalls teilte die Polizei mit: "Augenzeugen zufolge touchierte die Maschine ein Haus und prallte gegen einen Pkw." Unfallort sei die Rathenaustraße. Weitere Informationen und Angaben zur Absturzursache gab es zunächst nicht.

Der Bereich der Absturzstelle sei weiträumig abgesperrt. Im Wetzlarer Stadtgebiet kam es am Nachmittag wegen des Polizeieinsatzes zu Verkehrsbehinderungen. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Anm. d. Red.: In einer ersten Version hieß es, dass durch den Absturz mehrere Menschen verletzt worden seien. Die Polizei korrigierte ihre Angaben inzwischen. Der Unfall ereignete sich anders als zunächst berichtet zudem nicht in der Innenstadt, sondern im Stadtteil Naunheim.