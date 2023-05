Das abgestürzte Leichtflugzeug an der Unfallstelle.

Das abgestürzte Leichtflugzeug an der Unfallstelle. Bild © picture-alliance/dpa

Segelflugzeug in Wetzlar abgestürzt - Pilot stirbt, Autofahrerin verletzt

In Wohngebiet

Beim Absturz eines Segelfliegers in Wetzlar ist der Pilot ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin wurde verletzt. Die Absturzstelle liegt in einem Wohngebiet. Nach Ansicht der Feuerwehr hätte es "noch viel schlimmer ausgehen können".

In Wetzlar ist am Sonntagnachmittag ein Segelflugzeug abgestürzt. Wie die Polizei berichtete, kam der 57 Jahre alte Pilot ums Leben. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pilot saß laut Polizei alleine in dem Flugzeug, die Frau alleine im Auto. Beide stammten demnach aus dem Lahn-Dill-Kreis.

Feuerwehr: "Hätte noch viel schlimmer ausgehen können"

Zum Ablauf des Unfalls teilte die Polizei mit: "Augenzeugen zufolge touchierte die Maschine ein Haus und prallte gegen einen Pkw." Unfallort war die Rathenaustraße im Stadtteil Niedergirmes - ein Wohngebiet unweit eines Parks und in der Nähe der Lahn. Das Leichtflugzeug lag in mehrere Teile zerbrochen mitten auf der Straße.

"Es hätte noch viel schlimmer ausgehen können", sagte der Sprecher der Feuerwehr Wetzlar, Alexander Lotz, an der Absturzstelle. Bei dem sommerlichen Pfingstwetter waren am Sonntagnachmittag viele Menschen im Park und auf einem Kinderspielplatz unterwegs oder saßen vor ihren Häusern und Wohnblocks.

Anwohner: Regelmäßig dichte Überflüge

Warum das Flugzeug abstürzte, war zunächst unklar. Ein Anwohner berichtete der Nachrichtenagentur dpa, dass Segelflieger regelmäßig dicht über die Häuser flögen. Auf der anderen Lahnseite, nur wenige hundert Meter entfernt, liegt der Segelflugplatz Wetzlar-Garbenheim.

"Segelflieger gehören hier zum täglichen Bild am Himmel", sagte Feuerwehr-Sprecher Lotz. Ob der Pilot auch im Landeanflug auf diesen Segelflugplatz war oder dort gestartet ist, war am Sonntag nicht bekannt.

Trauer im Luftfahrt-Verein

Der Vorsitzende des Wetzlarer Vereins für Luftfahrt, Jörg Mathes, sagte, man trauere um den verstorbenen Piloten. Er sei Mitglied im Verein gewesen.

"Wir haben einen guten Kameraden und Freund verloren. Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen Angehörigen, genauso wie den betroffenen Anwohnern und der leichtverletzten jungen Frau."

Verkehrsbehinderungen an Absturzstelle

Weitere Informationen und Angaben zur Absturzursache durch die Polizei gab es am Sonntag nicht. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung nahm die Ermittlungen auf. Mit einem Zwischenbericht ist nach Polizeiangaben vom Dienstag Ende Juli zu rechnen.

Der Bereich der Absturzstelle war bis in die Nacht auf Montag abgesperrt. Im Wetzlarer Stadtgebiet kam es zu Verkehrsbehinderungen.