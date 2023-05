Der letzte Bartgeier hat den Frankfurter Zoo verlassen.

Nach Angaben der Stadt vom Mittwoch soll das Weibchen "Ricarda" in Österreich an einem Erhaltungszuchtprogramm für die bedrohten Bartgeier teilnehmen. Mit ihrer Abreise endete am Dienstag die Geier-Haltung im Zoo. "Ricarda" war 2009 in einem Zuchtzentrum in Österreich geschlüpft und 2011 nach Frankfurt gekommen.