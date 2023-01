Feuerwehreinsatz in Frankfurt-Höchst: In der Altstadt hat ein Linienbus gebrannt. Der Busfahrer hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt.

Nach Informationen der Feuerwehr fing der Linienbus am frühen Freitagabend in der Kasinostraße Feuer. Fahrgäste befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Bus. Ein Polizeisprecher sagte, der Busfahrer habe den Brand bemerkt und rechtzeitig angehalten, so dass sowohl die Fahrgäste, als auch er selbst aussteigen konnten, bevor sich die Flammen weiter ausbreiteten.

Der Brand sei gegen 19 Uhr gelöscht gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte, ob angrenzende Gebäude durch das Feuer beschädigt wurden.

Eine Ampel schmolz durch das Feuer. Bild © 5vision.news

Auf Fotos vom Brandort ist zu sehen, dass eine Ampel in Mitleidenschaft gezogen wurde: Sie schmolz förmlich dahin. Auch die Schaufensterscheibe eines Geschäfts wurde beschädigt.

Die genaue Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt, wurde aber auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Der Bus wurde abgeschleppt. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt.