Ein mit Lithium-Batterien beladener Lkw ist am Montagabend auf der A7 bei Bad Hersfeld umgestürzt. Wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte, verlor der 31 Jahre alte Fahrer bei einem Spurwechsel die Kontrolle über seinen Lastwagen und kam von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug kippte auf dem Standstreifen zur Seite und rutschte den Hang am Straßenrand hinunter.

Der Lkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt, er konnte sich selbst aus seinem Lastwagen befreien. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 120.000 Euro. Es kam zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen in Richtung Kassel.