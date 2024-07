Taucher stoßen in Wrack auf hessisches Mineralwasser

Polnische Taucher haben nach eigenen Angaben in der Ostsee das Wrack eines gesunkenen Segelschiffs entdeckt - mit einer Ladung Champagner und Mineralwasser an Bord. Das Mineralwasser in historischen Tonkrügen stammt aus Hessen und ist rund 170 Jahre alt. Laut eines Experten könnte es sogar noch genießbar sein.

Dank der Form des Stempels und mit der Hilfe von Historikern vermutet der Expeditionsleiter, dass das Wasser zwischen 1850 und 1876 abgefüllt wurde. Das weise auch auf den wahrscheinlichen Zeitraum des Schiffs-Untergangs hin. Beim Champagner deuteten Reste der Schrift auf den Korken auf die bekannte französische Firma Louis Roederer hin.