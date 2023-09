Ein mit Papier beladener Lkw ist auf A5 bei Homberg/Ohm am frühen Mittwochmorgen umgekippt und in Flammen aufgegangen. Der Laster lag quer zur Fahrbahn und blockierte mehrere Spuren in Richtung Frankfurt. Beladen war er mit rund 23 Tonnen Papierschnipseln, wie die Polizei mitteilte. Der 57 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Wegen umherliegender Trümmerteile musste zeitweise auch die Gegenfahrbahn Richtung Kassel gesperrt werden. Wegen der Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern länge.